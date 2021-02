Contratto di fiume, incontro a Solopaca Promosso da Domenico Galdiero, prossimo appuntamento il 2 marzo

Si è svolto lo scorso martedi nell'aula Consiliare del Comune di Solopaca, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale previste dai protocolli Anti-Covid l'incontro, promosso da Domenico Francesco Galdiero Componente dell'Assemblea Nazionale del PD e vicesindaco della piccola cittadina sannita sul tema “Contratto di Fiume Basso Calore Beneventano - opportunità e programmazione negoziata”.

All'incontro hanno partecipato Legambiente, associazioni locali, pro loco, e studiosi del territorio.

Ad aprire i lavori è stato il vicesindaco sottolineando che attraverso la partecipazione diffusa, i Cdf si pongono l'obiettivo di riqualificare i territori di un determinato bacino idrografico tramite interventi multi settoriali e coinvolgendo, su base volontaria, tutti gli Enti Istituzionali e soggetti privati sul territorio per dare vita ad una visione condivisa per la gestione di un bacino/sottobacino fluviale e per lo sviluppo integrato del territorio.

Galdiero ha continuato evidenziando il grande lavoro che sta svolgendo l'Ente Parco del Taburno Camposauro soggetto attuatore del Contratto Fiume individuato dall'Assessorato all'Ambiente- della Regione Campania -

A seguire, gli interventi di Legambiente (Valle Telesina) con Grazia Fasano e Leucio Iacobelli, che hanno marcato l'importanza del documento strategico e del Piano d'azione attività fondamentali per la riqualificazione delle nostre aree. Su questi temi è intervenuto anche il Consigliere Comunale di Solopaca delegato all'Ambiente, Giuseppe Stanzione il quale ha posto l'accento sulle potenzialità che questo strumento 'CdF' ha nei confronti degli Agricoltori e di un settore che spesso non viene tutelato dal punto di vista Ambientale e Economico. Sucessivamente hanno preso la parola le Associazioni ed il Presidente della Pro loco Antonio Idonisi che con lo storico Salvatore D'Onofrio hanno individuato nel recupero e nella valorizzazione dei beni paesaggistici, architettonici e culturali punti di forza per uno sviluppo turistico -ecologico. A Galdiero le conclusioni, purtroppo le misure anti-Covid hanno limitato la partecipazione, ma è stata già data la disponibilita' alle altre associazioni e professionisti di poter dare un contributo nel secondo incontro fissato per martedi 2 Marzo. "Si configura – ha chiuso - in tal modo un processo partecipativo in cui l'interesse collettivo risulta il propellente fondamentale ed il cento d'azione".