Cerreto: Di Lauro e Parente «Chiarire su incarico legale» I consiglieri d'opposizione «Decisione giunta singolare»

Interrogazione a Cerreto Sannita da parte dei consiglieri comunali Parente e Di Lauro su un incarico di consulenza: «La prossima settimana, in qualità di Consiglieri Comunali, mantenendo fede al nostro ruolo, presenteremo interrogazione scritta al Sindaco di Cerreto Sannita, per chiedere delucidazioni circa l’incarico legale di ben 12.200 € affidato ad un avvocato di Benevento, sul programma edilizio P.U.I..



I fatti

In data 10/8/2020 veniva affidato dalla Giunta Comunale, un incarico di consulenza legale e assistenza tecnico - giuridica all’avv. Antonio Fraenza sul programma P.U.I.. In sede di Consiglio Comunale, il 30/10/2020, nonostante le diverse modifiche migliorative alla Convenzione tra l’Ente e la società STAT srl - apportate dall’ottimo avvocato Fraenza - il Consiglio Comunale all’unanimità, considerando l’importanza dell’argomento trattato e le varie criticità evidenziate, rimandava l’approvazione del programma medesimo, per approfondimenti, ad un passaggio in Commissione Consiliare Affari Generali. La Commissione, in data 10/12/2020, concludeva i suoi lavori, segnalando ulteriori svariate perplessità su diversi aspetti tecnici e, nel verbale conclusivo, chiedeva alla Giunta ed agli uffici preposti di approfondire tecnicamente le insormontabili problematicità con particolare attenzione agli aspetti sfavorevoli per i cittadini cerretesi. Preso atto del suddetto verbale la Giunta Comunale, in data 22 dicembre 2020, indicava al Responsabile del Settore Tecnico, ing. Gerardo Rillo, di incaricare un esperto in materia per i necessari approfondimenti. Lo stesso responsabile incaricava a sua volta, stranamente, un avvocato, per un compenso di 12.200 euro.



Orbene, la prima considerazione da fare è la seguente: come mai la Commissione Consiliare Affari Generali indica che c’è la necessità di ulteriori approfondimenti tecnici, vista l’importanza della questione e le criticità rilevate sul programma edilizio P.U.I. e, la Giunta Comunale, indica al Responsabile Tecnico di incaricare un avvocato ?

Singolare questa scelta !



Registriamo che è stato incaricato un avvocato di Benevento forse perché la Giunta Comunale ha ritenuto che a Cerreto Sannita, pur essendoci tanti professionisti forensi ed una consolidata tradizione di settore, non ci fossero professionalità idonee e comprovate per dirimere la spinosa questione del P.U.I. ?

Evidenziamo un enorme spreco di denaro pubblico in un momento di particolare bisogno e di emergenza per imprese, cittadini, famiglie; uno spreco perché questo ennesimo parere legale è sostanzialmente un doppione, vista già l’assistenza tecnico - legale dell’avvocato Fraenza (che ringraziamo per l’ottimo lavoro svolto), consulenza che aveva messo in luce una serie di criticità relative a questo tipo di programmazione.



Prendiamo atto che, un Sindaco geometra, un Presidente del Consiglio Comunale geometra, un ingegnere in qualità di R.U.P. del programma, un altro ingegnere in qualità di Responsabile di Settore, un ingegnere Presidente della Commissione Sismica, il Legale Rappresentante della società STAT s.r.l., un avvocato consigliere di maggioranza, un altro avvocato Presidente di Commissione, non sono bastati».