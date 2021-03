Recovery fund, a Puglianello accordo di programma tra 7 comuni Martedì l'iniziativa presso l'aula consiliare

"Martedì 16 marzo 2021, alle ore 11, presso l’aula consiliare del comune di Puglianello, tra i sindaci di Puglianello, Telese Terme, Solopaca, Dugenta, Amorosi, Castelvenere e Frasso Telesino, verrà presentato alla stampa e sottoscritto l’accordo di programma per la definizione e l’attuazione di interventi di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile da realizzare attraverso una sapiente gestione dei fondi della programmazione europea 2021/2027 e della risorse stanziate dal Recovery Fund". Ad annunciarlo il comune di Puglianello che in merito precisa: "L’intesa rientra nella strategia di sviluppo interno che la Regione Campania ha articolato la in tre linee di interventi (Campania Innovativa, Campania Verde e Campania Solidale) e che attribuisce alle città e ai Comuni un ruolo di traino nello sviluppo, per la loro capacità di configurarsi quali nodi della rete nella promozione delle competitività e dell’attrattività del territorio. Una funzione valorizzata da aggregazione di Comuni nel modo che essi diventino fulcro per la programmazione e la gestione degli interventi, anche in area vasta, per favorire il raggiungimento degli obiettivi strategici. I sette comuni protagonisti dell’accordo coprono un territorio molto ampio e annoverano ben 22.151 abitanti e sono pronti ad instaurare una forma di collaborazione con conduca ad una pluralità di azioni integrate per migliorare la qualità della vita e il benessere della popolazione, attraverso azioni specifiche inserite negli obiettivi proposti anche nella prossima programmazione europea 2021-2027, che abbiano come finalità l’innovazione, la digitalizzazione, la trasformazione economica e il sostegno alle piccole e medie imprese. I sindaci Rubano, Caporaso, Forgione, Di Cerbo, Cacchillo, Viscusi e il commissario prefettizio Boniello hanno già individuato le linee di programma del Recovery Fund compatibili con le direttive europee, ovvero edilizia verde, energia efficiente, rigenerazione urbana e comunità, cultura e turismo".

"Le progettualità - prosegue la nota - saranno concentrate nel Programma di Sviluppo Sostenibile proposto dai Comuni oggetti dell’accordo mediante interventi coerenti con le priorità di investimenti, obiettivi specifici e azioni individuate nell’ambito della strategia regionale sullo sviluppo urbano e delle linee indicate nel Recovery Fund. In qualità di capofila è stato designato il Comune di Puglianello, con il sindaco Francesco Maria Rubano che avrà la responsabilità del coordinamento politico-amministrativo dell'iniziativa".