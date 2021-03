Uova di Pasqua per pazienti e personale del centro medico Oggi l'iniziativa promossa dal comitato Telesina con il comune di Telese

Pasqua all'insegna della solidarietà nel Sannio dove anche in questa occasione si moltiplicano le iniziative per sostenere chi sta in difficoltà. Attenzione in questo caso rivolta ai pazienti e al personale medico ed inferemeristo del centro medico Relax di Telese Terme, a cui oggi sono state consegnate 150 uova di Pasqua grazie all’iniziativa messa in campo dal Comitato Telesia con il Comune di Telese Terme.

“Un piccolo gesto per donare un sorriso a bambini e ragazzi che si stanno sottoponendo alle terapie del centro medico e anche a tutti coloro che si prendono cura ogni giorno di questi giovani pazienti”, commenta l’assessore del comune di Telese Terme, Piervincenzo Bisesto, che ha partecipato alla consegna delle uova insieme al comandante della Polizia Municipale, Pasquale Di Mezza e con i referenti del comitato Telesia.

“La Pasqua è sempre un momento gioioso per ogni comunità ma anche un’occasione di condivisione e riflessione, soprattutto in questo periodo così particolare in cui è fondamentale il calore umano”, conclude Bisesto. Il Comitato Telesia sabato prossimo consegnerà altre uova di cioccolato ai piccoli degenti dell’azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli.