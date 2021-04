Limatola alla Notte Europea della Geografia L'iniziativa per avvicinare il grande pubblico alla geografia

Anche il comune di Limatola alla “Notte Europea della Geografia”, un’iniziativa che da diversi anni cerca di avvicinare il grande pubblico alla geografia, per farne apprezzare le potenzialità scientifiche e formative, rendere accessibile la ricerca geografica, promuovere la cultura del territorio e l’educazione alla cittadinanza.

"L’evento previsto per il prossimo 9 aprile - viene precisato in una nota - è promosso dall’Associazione Eugeo (“Association of Geographical Societies in Europe”) ed è supportato dall'Unione Geografica Internazionale. In Italia, per il quarto anno consecutivo, partecipano alla “Notte Europea della Geografia” il Dipartimento di Lettere e Culture moderne e i Corsi di laurea triennale in Scienze Geografiche per l’Ambiente e la Salute e magistrale in Gestione e Valorizzazione del Territorio della “Sapienza Università di Roma”, in collaborazione con l'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG - ente di formazione per il personale docente accreditato presso il Ministero dell'Istruzione). L’evento, infine, avrà la media partnership con Rai Cultura e Rai Scuola. Insomma, si tratta di un’iniziativa di ampio respiro che si caratterizzerà per una serie di eventi in tutta Italia e in altri Paesi europei. Per l’occasione anche il Touring Club Italiano partecipa ad alcune iniziative organizzate dall’AIIG. Si tratta di una serie di laboratori didattici, seminari, visite guidate, mostre virtuali e conferenze sul tema scelto per l’edizione 2021, ossia "Madre Terra". Tra questi, alle ore 19 andrà in onda sul web "Paesaggi, risorse e beni culturali in Campania - Tutela, valorizzazione, recupero", organizzata dai consoli Touring della Campania insieme ad AIIG. Un dibattito sullo status quo delle risorse della regione, tra punti di forza e debolezza, con al centro i paesaggi e il patrimonio culturale materiale e immateriale della Campania, esaminati attraverso percorsi di lettura, strumenti mediatici e geotecnologie. Una particolare attenzione sarà riservata a possibili percorsi di visita in alcune località campane, anche con riferimento all’apertura al pubblico di siti monumentali, grazie al contributo essenziale dei soci Volontari del Touring Club Italiano".

Maria Cristina Ruggiero, del Club di Territorio di Benevento e socia del Touring Club Italiano per Melizzano, farà un intervento dal titolo “Limatola, uno dei borghi del Sannio Beneventano”, con il quale il piccolo comune sannita sarà presentato al grande pubblico italiano ed europeo.