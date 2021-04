Via Puopolo, al via i lavori di riqualificazione L'intervento è stato finanziato con fondi ministeriali

Via libera dalla giunta comunale di Limatola che allo studio di fattibilità tecnico ed economica dei lavori per la "riqualificazione e la messa in sicurezza di via Puopolo nella frazione Giardoni e l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica di alcuni tratti di via Linara e di via Ciommiento".

“Si tratta di un intervento che contribuirà al miglioramento urbano di una strada molto abitata come via Puopolo – viene evidenziato in una nota dell'Ente – Limatola è un paese che, negli ultimi anni, ha conosciuto un' importante visibilità anche oltre i confini regionali. La popolazione è in costante crescita, a differenza di tanti altri territori. L'aspetto della riqualificazione e della manutenzione stradale divengono, quindi, assolutamente centrali nell'agenda amministrativa. In più, con l'efficientamento energetico andremo ad offrire un servizio moderno che consentirà ad una zona di via Linara e a parte di via Ciommiento di essere illuminata.

I lavori sono stati già finanziati con fondi ministeriali come da Decreto del Capo del Dipartimento per Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno".