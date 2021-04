Scuole, il sindaco approva il Piano Sicurezza anti covid Sanificazioni continue, un box sanificante per chi accede e tanto altro

L’Amministrazione Comunale di Calvi, presieduta dal Sindaco Avv. Armando Rocco, ha approvato il “Piano Sicurezza Scuola anti COVID-19. Una serie di opere, mezzi e servizi adottati per contenere il diffondersi del Virus COVID-19. È un’importante iniziativa, approvata immediatamente dopo i due casi di positività al virus COVID-19 di due alunni del Plesso Scolastico di Calvi. Un importante piano che prevede vari servizi, a partire dalla sanificazione settimanale di tutti gli ambienti scolastici per procedere con la priorità agli alunni, docenti e personale scolastico per l'accesso al servizio gratuito dei tamponi rino-faringei che vengono eseguiti, da oramai oltre un anno, presso gli uffici comunali con cadenza settimanale. Accanto ai predetti servizi è prevista anche l’installazione del Sanitibox, il box per la sanificazione istantanea. Una sorte di tunnel, utilizzata presso gli Ospedali con sistema di sanificazione, autoportante con sistema automatico di sanificazione e igienizzazione, che fungerà da passaggio antistante all’ingresso della scuola. Con il passaggio all’interno del box si garantisce la sanificazione degli indumenti e delle superfici prima dell’ingresso nelle aule e, allo stesso modo, uscendo, sarebbe garantita un’ulteriore igienizzazione. Il sanitibox con sistema di sanificazione è dotato di un impianto di nebulizzazione. Un sensore rileva la presenza di persone o cose e attraverso gli ugelli dell’impianto viene vaporizzato il liquido igienizzante contenuto in un apposito serbatoio integrato nella parte inferiore del pannello laterale. Inoltre vi sarà l’utilizzo dei termoscanner, già forniti dall’Amministrazione Comunale, con la finalità oltre a quella di controllare la temperatura corporea, anche di individuazione e riconoscimento di tutte le persone che accederanno al Plesso Scolastico. Inoltre, nel piano sicurezza è previsto anche l’utilizzo di due strumenti che vanno a completare l’offerta sicurezza per tutti i giovani che frequentano il Plesso sito a Calvi: il cordless disinfettante che adotta un disegno senza fili tenuto in mano portatile per sbarazzarsi della limitazione distanza del cablaggio e la lampada uv germicida di ultima generazione con trenta luci led, che è uno sterilizzatore professionale, importante per sterilizzare tutto il materiale cartaceo che, come abbiamo visto anche da recenti studi, può essere motivo di contagio. “Il sanitibox - ha dichiarato l’Assessore delegato, dott. Vincenzo Parziale, è l’ennesima dismostrazione e non di certo l’ultima, di misure di prevenzione voluta e approvata da questa Amministrazione Comunale. Sappiamo benissimo di vivere un momento particolarmente delicato, che vede purtroppo come protagonista un virus infido, subdolo, malefico”. Alle parole del delegato, seguono quelle del Primo Cittadino, Avv. Armando Rocco, il quale spiega il percorso che l’Amministrazione ha programmato. “Stiamo mettendo in pratica - ha dichiarato il Sindaco Avv. Armando Rocco - un percorso amministrativo molto importante, che tende sia alla corservazione dei beni patrimoniali che all’innovazione con opere non presenti presso i Comuni limitrofi, ma anche e soprattutto un percorso diretto alla tutela dei propri concittadini ed a contenere il diffondersi del virus COVID-19. Da oltre un anno abbiamo intrapreso diverse azioni volte a contenere il diffondersi del COVID-19. Il “Piano Sicurezza della Scuola” non può che essere considerato come l’ultimo solo in termini temporali di una lunga serie di iniziative intraprese e da intraprendere a tutela di tutti i cittadini calvesi. Dopo i recenti contagi di alunni del nostro Plesso, abbiamo deciso di andare oltre, con un Piano Sicurezza all’avanguardia, con attrezzature presenti solo in strutture, soprattutto sanitarie, all’avanguardia. Tanto perché volevamo tranquillizzare i genitori e far capire loro che la scuola sarà il posto più sicuro dove lasciare i propri figli. Un posto che darà a tutti noi una maggiore serenità. Ovviamente tale piano di sicurezza, le strutture all’avanguardia adottate, i servizi garantiti non serviranno a nulla se i genitori o, più in generale, coloro che sono tenuti alla sorveglianza dei minori fuori dell’orario scolastico, non garantiranno un maggior controllo e prudenza. Tutti i nostri progetti, tutto quanto di buono stiamo realizzando insieme potrà essere vanificato per una piccola leggerezza, per una superficialità anche di qualche secondo. Il virus COVID-19 è davvero dietro l’angolo e noi dobbiamo iniziare a convivere con questo male oscuro almeno per un altro po’ di tempo. Dobbiamo continuare a rispettarci e rispettare il prossimo, osservando le regole igienico-sanitarie prescritte, usando i dispositivi di protezione individuali, mantenendo la distanza interpersonale e lavandoci spesso le mani. La nostra maggiore attenzione insieme al nostro impegno dovrà essere motivo di serenità e di orgoglio per quanto di buono stiamo tutti facendo e realizzando per la nostra comunità”.