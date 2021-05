Al via lavori di ristrutturazione per la scuola Puglianello Presente l'europarlamentare Adinolfi: “Questa struttura rappresenta il seme della rinascita”

“I bambini sono coloro che hanno sofferto e stanno soffrendo maggiormente tutti i disagi causati dalla pandemia. Ed è proprio a loro che dobbiamo un impegno ancora più importante perché sono il nostro presente, ma soprattutto il nostro futuro. E non c’è luogo migliore di una scuola primaria, non solo in senso prettamente strutturale, per poter ripartire”. Queste le parole pronunciate questa mattina dall'europarlamentare salernitana di Forza Italia, Isabella Adinolfi, a margine della cerimonia inaugurale dei lavori presso la scuola prima primaria di Puglianello, in provincia di Benevento. A Puglianello presenti anche il prefetto di Benevento, Carlo Tortolano, il provveditore agli Studi di Benevento, Vito Alfonso, il dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “Alessandro Manzoni”, Giovanni Aurilio, e il sindaco Francesco Maria Rubano.

“Una scuola nuova, per di più in un piccolo borgo, rappresenta il seme della rinascita – ha concluso l’onorevole Adinolfi – per incentivare i nostri giovani a restare nella loro terra bisogna partire proprio dalla base, garantendo loro un adeguato percorso di formazione, da cui poi domani si potranno generare anche opportunità occupazionali. All’Amministrazione comunale vanno i miei complimenti per l’attenzione verso le politiche giovanili, ai bambini e ai ragazzi di questo splendido territorio l’invito a studiare perché l’importanza dello studio è alla base di tutto”.