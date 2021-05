Rubano: «Opne day Johnson&Johnson a Puglianello» «Ringrazio Volpe e l'Asl per aver accettato la mia richiesta»

Un open day Johnson e Johnson anche a Puglianello: lo annuncia il sindaco Rubano: «Ho offerto al Direttore Generale dell’Asl Gennaro Volpe, la disponibilità del Comune di Puglianello ad organizzare una giornata di vaccinazioni nella splendida cornice Villa Marchitto.

Il direttore Volpe ha predisposto 500 dosi di Johnson e Johnson da destinare a tutti i cittadini residenti in provincia di Benevento. Vi invito a recarvi martedì 18 maggio 2021 , dalle ore 09.00, a Puglianello in Villa Marchitto per poter cogliere questa preziosa occasione che mira a mettere in sicurezza la vostra vita.

Ringrazio il Direttore Generale dell’Asl, il personale sanitario e i tanti volontari per la cooperazione e la solidarietà impegnate in questa emergenza nazionale.

La sensibilità delle Istituzioni resterà sempre alta nel tutelare la salute pubblica di tutti».