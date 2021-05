Limatola, nuovo intervento di riqualificazione in Centro Per l'area compresa tra il Municipio e piazza San Biagio

Continua l'attività di riqualificazione del territorio a Limatola. Dopo gli interventi avutisi sulla sede del Saut e dopo le attività di asfalto su varie arterie, con contestuale predisposizione della fibra ottica, prenderanno il via, a breve, i lavori di riqualificazione dell'area del Centro cittadino compresa tra il Municipio e piazza San Biagio.

Si provvederà all'asfalto di tutto il tratto stradale, alla predisposizione di bande sonore anti-velocità, al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, anche con l'apposizione di segnalazioni luminose.

Inoltre, si riqualificherà la vecchia fontana presente in loco.

“Proseguiamo nella nostra iniziativa di efficientare il paese nei suoi servizi primari - commenta il sindaco Parisi - I prossimi lavori daranno maggiore sicurezza a parte della viabilità interna. Coglieremo, inoltre, anche l'occasione per piccoli interventi utili a migliorare la fruibilità del territorio. I nostri sforzi per un paese che sia sempre più a misura di cittadino: questo il filo conduttore della nostra attività tecnico-politica per una Limatola che sia sempre migliore”