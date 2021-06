Cimitero di Telese Terme, a breve 90 nuovi loculi Entro settembre inoltre sarà pubblicato l'avviso per l'acquisto dei loculi di prossima realizzazione

Ad 8 mesi dall'insediamento della nuova amministrazione che la giunta Caporaso ha approvato lo studio di prefattibilità per la realizzazione di oltre 90 nuovi loculi cimiteriali oltre che individuare 6 ulteriori aree per la realizzazione di cappelle gentilizie. Il sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso ha tenuto a precisare che “l'attività amministrativa procede spedita e con ritmi serrati. Per l’area cimiteriale abbiamo deciso di non perdere neanche un secondo, proprio per rispettare le aspettative di tanti cittadini che sono rimasti fuori dal precedente bando di assegnazione di loculi, in quanto insufficienti per tutti e anche perché realizzati dopo molti anni”.

Al sindaco fa eco Vincenzo Fuschini, vicesindaco con la delega ai LLPP, affermando che si conta di approvare entro fine luglio il progetto definitivo e fare il bando per l'affidamento dei lavori entro fine settembre. “Stiamo lavorando per dare ai cittadini i nuovi loculi entro la fine del 2022. Era un impegno preso con loro, sappiamo che il cimitero rappresenta un luogo particolarmente caro e sappiamo anche che vi sarà molto da fare perché per anni non sono stati spesi soldi né per la manutenzione straordinaria e né per quella ordinaria ma proprio per questo ce ne siamo fatti carico sin da subito”. Entro settembre inoltre sarà pubblicato l'avviso per l'acquisto dei loculi di prossima realizzazione.