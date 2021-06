Carenze idriche, il Comitato Civico H2O promuove un sondaggio Per identificare le aree maggiormente soggette a sofferenza nel comune di San Giorgio del Sannio

Un sondaggio per inquadrare la situazione idrica del comune di San Giorgio del Sannio e identificare le aree maggiormente soggette a sofferenza. E' l'indagine promossa (attraverso i social) dal Comitato Civico H2O al fine di rilevare, tramite campione spontaneo di utenti, informazioni relative alle disfunzioni idriche che si manifestano e si aggravano con regolare cadenza nel comune sannita in maniera disomogenea creando innumerevoli disagi a parte della popolazione e compromettendo una distribuzione equa e democratica dell'acqua in quanto bene comune.

L'intento della rilevazione è quello di raccogliere informazioni prive di valore scientifico per supportare e accompagnare una successiva segnalazione all'EIC (Ente Idrico Campano-Legge Regionale n. 15 del 2 dicembre 2015 “Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano” con la quale la Regione Campania ha individuato un unico ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio regionale, suddiviso in 5 Ambiti distrettuali) la situazione di sofferenza idrica presente nel comune di San Giorgio del Sannio. I dati ottenuti su campione casuale, spontaneo e non tracciabile, saranno trasmessi al Presidente dell'EIC, Luca Mascolo, e al coordinatore del Distretto Calore Irpino, Michele Vignola. Si potrà rispondere al questionario fino a domenica 27 Giugno 2021. I dati aggregati, raccolti in forma anonima, saranno resi noti attraverso i canali del Comitato H2O”.