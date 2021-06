Gli alunni della VB di San Marco dei Cavoti salutano gli insegnanti La lettera degli studenti: "Un anno difficile, ma scuola affrontata al meglio grazie a voi"

Gli studenti della VB dell'istituto comprensivo di San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento hanno voluto dedicare un pensiero e un saluto alle loro maestre. Una lettera per rimarcare l'impegno che gli insegnanti, in questo anno difficilissimo e segnato dalla pandemia, hanno sempre dedicato ai loro alunni. Una lettera inviata dai genitori

“Lo scorso 11 giugno è stato l’ultimo giorno di scuola primaria per noi studenti della V B dell’istituto comprensivo di San Marco dei Cavoti. Tempo di saluti, ma anche di lacrime, ricordi ed emozioni. Particolarmente toccante, è stato il suono dell’ultima campanella il momento della consapevolezza che il prossimo anno scolastico non saremo più con le nostre maestre, ma a loro vogliamo dire che per noi saranno sempre un punto di riferimento. Grazie alla maestre: Antonietta Iarusso, Luciana Esci, ed Antonietta D'Agostino che non, hanno mai mollato nel donare amore, sostegno e supporto ai propri alunni.

È stato un periodo un po’ difficile per la scuola ma che abbiamo saputo affrontare al meglio, grazie a voi, che avete organizzato la didattica a distanza. Non è stato facile fare lezione dietro uno schermo. È stato un periodo faticoso per voi insegnanti e per noi alunni. I pensieri che ci avete dedicato sono state le pagine più belle che avete scritto nei nostri cuori.

Un grazie va anche e soprattutto alla nostra dirigente scolastica Maria Vittoria Barone che in questi anni di scuola primaria, ci ha permesso di vivere esperienze formative, ci ha aiutato a diventare grandi! Buone vacanze a tutti

Nicolas, Sabrina, Vanessa, Cristian Pio, Simona, Yeabsera, Giorgia, Angelo, Chiara, Ludovica, Marco, Gabriella e Kristel.