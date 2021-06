Strada scorrimento veloce Fortore, c'è il protocollo d'intesa Per i centri Ginestra, San Giorgio la Molara, Casalbore, Buonalbergo, Castelfranco e Roseto

È stato sottoscritto il Protocollo d'intesa per la realizzazione della strada di collegamento a scorrimento veloce tra i comuni di Ginestra, San Giorgio la Molara, Casalbore, Buonalbergo, Castelfranco in Miscano e Roseto Valfortore.

“Abbiamo proceduto alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa per mettere in cantiere un sogno, forse decisivo per il futuro di una intera area che potrà essere messa in rete da una infrastruttura viaria che unirà Campania e Puglia”, dichiara con soddisfazione il primo cittadino di Ginestra Degli Schiavoni, Zaccaria Spina.

I comuni di Casalbore, Buonalbergo, San Giorgio la Molara, Ginestra, Castelfranco e Roseto, unitamente alle Amministrazioni provinciali di Benevento e di Foggia, si sono determinati a sottoscrivere l'importante documento per la realizzazione di un collegamento che utilizzerà percorsi e viabilità esistente, ad oggi non più percorribile, ed anche una nuova infrastruttura.

L'arteria, che si pone quale veicolo anche per interscambi economici, sociali e culturali, garantirà un collegamento viario migliore e più efficiente tra i sei Comuni ricadenti nelle tre Province, Benevento, Avellino e Foggia, e in due Regioni (Campania e Puglia). L'obiettivo è di porre in essere un reticolo di dimensioni idonee al transito di autoveicoli di grossa portata, i lavori consisteranno anche nella realizzazione di un ponte sul torrente della Ginestra ed in altre opere d’arte di grossa rilevanza. Rappresenta, dunque, un intervento di rilevante interesse strategico per i collegamenti nell’area Beneventana, Irpina e Foggiana.

L’inserimento dei territori in un sistema viario a scorrimento veloce costituisce un elemento portante essenziale per sostenere lo sviluppo economico dell'intera area, ove si riscontra una notevole vivacità imprenditoriale prevalentemente nel comparto zootecnico, agricolo e agrituristico con la presenza di prodotti di altissima qualità. Inoltre, la condivisione di risorse territoriali legate alla storia religiosa e culturale e al patrimonio naturalistico lega da sempre i territori firmatari del Protocollo.

Siglata tra i presidenti della Provincia di Benevento e di Foggia e i sindaci dei Comuni interessati, l'intesa prevede l'attivazione di azioni congiunte ed istituzionali tra le Province di Benevento e Foggia ed i sei Comuni. Ente capofila è Ginestra degli Schiavoni. Oltre ad un Coordinamento di natura tecnica, nascerà anche un coordinamento politico-istituzionale (composto dai Presidenti delle due Province e dai Sindaci dei sei Comuni) che si occuperà di: definire gli indirizzi strategici e il modello di governance locale; effettuare il controllo di efficacia delle azioni messe in campo per la realizzazione degli obiettivi condivisi; approvare gli atti programmatici e i documenti strategici sottoposti dall’ente Capofila.

“Con grande senso di responsabilità – afferma il sindaco di Ginestra, Zaccaria Spina – abbiamo assunto il ruolo di ente Capofila che ci carica di motivazioni per assolvere al meglio a tutti gli adempimenti così come già fatto per i lavori sulla SP 46 verso Montefalcone Valfortore e verso Casalbore che dovrebbero essere inaugurati entro breve. Ringrazio gli amici sindaci Lucilla Parisi (Roseto Valfortore), Raffaele Fabiano (Casalbore), Antonio Panarese (Buonalbergo), Nicola De Vizio (San Giorgio la Molara), Andrea Giallonardo (Castelfranco in Miscano), con le rispettive Amministrazioni comunali, ed i presidenti della Provincia di Benevento e di Foggia, Antonio Di Maria e Nicola Gatta. Stiamo già al lavoro e ci incontreremo presto tutti quanti insieme in occasione dell'insediamento del Coordinamento politico-istituzionale che valuterà i primi studi di fattibilità e preliminare di progetto propedeutici alla candidatura a finanziamento”.