Telese Terme festeggia il Santo Patrono, il messaggio dell’Amministrazione Caporaso: per dare un segnale di ripresa e di speranza in questa fase

Con il consueto ricco programma religioso allestito dalla Parrocchia di Santo Stefano di Telese Terme (consultabile sulla pagina Facebook della parrocchia) che si concluderà con la Celebrazione Eucaristica di domenica 27 giugno alle ore 19.00, quest’anno la comunità telesina festeggerà il Santo Patrono, Stefano.

“L’amministrazione comunale tutta ha voluto partecipare a questo momento di festa organizzando un piccolo e breve spettacolo di fuochi pirotecnici - spiega il sindaco, Giovanni Caporaso - per dare un segnale di ripresa e di speranza in questa fase in cui stiamo cercando di ripartire. A don Gerardo e a don Gianmaria va un sentito e doveroso ringraziamento, nostro e dell’intera comunità”.

I fuochi verranno sparati non immediatamente dopo la messa solenne di domenica bensì al calare del sole, intorno alle 21.00 circa. “Sarà una festa solo religiosa – aggiunge Filomena Di Mezza, assessore ai Rapporti con la Chiesa - , ancora più ricca di significato e spiritualità. Santo Stefano protegga la nostra città. Buona festa patronale”.