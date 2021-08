Castelvenere, Iannucci nuovo presidente della Pro loco E' stato eletto alla unanimità dal nuovo consiglio direttivo

E’ Domenico Iannucci il nuovo presidente della Pro Loco di Castelvenere. Iannucci è stato eletto alla unanimità dal nuovo consiglio direttivo riunitosi all’indomani delle elezioni. Del direttivo fanno parte, oltre a Iannucci, Antonio Flore (Vice presidente), Pasquale Grillo (Cassiere), Vincenzo Labagnara, Roberta Palumbo, Giovanna Pascale, Immacolata Zoccolillo, Enrico Garofano e Giovanni Verrillo. Entrano invece a far parte dei Revisori dei Conti Gianluca Sferruzzi, Elvira Moccia e Bruno Verrillo.

“Ringrazio i soci e i componenti del direttivo – commenta Iannucci – per la fiducia riposta nella mia persona e i vertici uscenti per il lavoro svolto finora. Ci impegneremo sin da subito a scrivere un programma volto alla valorizzazione dei nostri prodotti e del nostro territorio puntando innanzitutto a creare un ponte con alcune località turistiche di pregio della fascia costiera della Campania”.

“Lavoreremo, se ci sarà consentito, in sinergia con la nuova amministrazione comunale – aggiunge il neo presidente – che si insedierà dopo il voto del 3 e 4 ottobre. Nel frattempo, abbiamo deciso di organizzare per fine mese, nel teatro comunale all’aperto, una manifestazione per festeggiare il nostro insediamento, ovviamente nel pieno rispetto delle normative anticontagio vigenti”.