Apre svincolo sulla Fondovalle Vitulanese direzione Foglianise - Castelpoto Il sindaco Fusco: "Momento importante dopo 24 anni di attesa"

Venerdì 13 agosto, alle ore 18.30 è in programma l'apertura del nuovo svincolo sulla Fondovalle Vitulanese direzione Foglianise - Castelpoto. "È un momento importante - commenta il sindaco di Castelpoto, Vito Fusco - dopo 24 anni di attesa si chiude il cerchio dei collegamenti con la valle vitulanese ponendo fine ad una ingiusta marginalità a cui era stata condannata la comunità di Castelpoto. L'apertura dello svincolo sana un serio disagio che ha penalizzato il nostro comune sin dal 1997, anno di apertura della Fondovalle Vitulanese. Un altro impegno è stato mantenuto e ora siamo proiettati verso il completamento della nuova strada 'Portelle'. Un lavoro impegnativo, realizzato in tempi adeguati rispetto alla complessità e all’importanza dell’opera che aprirà nuove prospettive per il nostro paese. Una Castelpoto più aperta, più integrata, più sicura".

Nel corso dell’evento interverranno il sindaco di Castelpoto Vito Fusco, il sindaco di Foglianise Giuseppe Tommaselli, il presidente della Provincia Antonio Di Maria. È prevista, inoltre, la partecipazione dei sindaci e degli amministratori della Valle Vitulanese.