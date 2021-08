Sassinoro, i paesi dell'acqua e il Pnrr Domani gli "stati generali" con una sessione dedicata alla politica di cultura ambientale

Prosegue la XIII edizione dei “Paesi dell’Acqua 2021”. L'evento, a Sassinoro, è promosso dall’Associazione culturale Paese dell’Acqua Network per discutere sulla tutela delle risorse idriche e dell'ambiente.

Particolarmente interessante il programma di domani che prevede in Piazza Don Lino Cusano, con inizio alle 11, una Sessione di lavoro dedicata a: “I Paesi dell’acqua e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicata ai Sindaci dei Comuni membri della rete con focus sulle risorse idriche delle aree interne".

Alle ore 17.00, invece, sempre in Piazza Don Lino Cusano di Sassinoro sono stati fissati gli “Stati generali dell’acqua”, una Sessione politica di cultura ambientale con l’intervento di: Antonio Di Maria, Presidente della Provincia di Benevento; Serena Pellegrino, Deputata (LEU); Vincenzo Luciano, Presidente Uncem Campania e Vicepresidente nazionale; Danila De Lucia, Senatrice (M5S); Eriberto Eulisse, Direttore esecutivo Global Water Museum Unesco e in collegamento via web: Pierluigi Claps, Società di Idrologia; Ugo Parolo, Deputato (Lega); Andrea Cozzolino, Eurodeputato (PD); Silvia Vono, Senatrice (Italia Viva); Massimo Gargano, Direttore Associazione Nazionale Consorzi di Bonifica e Irrigazione; Fabio Renzi, Segretario Generale Fondazione Symbola ed Edoardo Zanchini, Vicepresidente nazionale Legambiente. I lavori saranno moderati dal Presidente Nazionale dell’Unione delle Comunità Montane, Marco Bussone.