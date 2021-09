Una caccia al tesoro per promuovere il borgo antico L'iniziativa promossa a Guardia Sanframondi

Si svolgerà domenica, 5 settembre, la "Caccia al tesoro storica" per promuovere il patrimonio guardiese. E' l'originale iniziativa promossa a Guardia Sandramondi e annunciato sui social dall'Ente evidenziando come l'obiettivo del progetto sia quello di "riportare in auge il borgo antico di Guardia Sanframondi: questo l'ambizioso obiettivo che ha spinto l'associazione "La wàardia bbélla" ad organizzare la prima edizione de 'La caccia al tesoro storica', con la collaborazione del professore Davide Arcimboldo Ametrano e del Comune di Guardia Sanframondi. L'avvincente caccia al tesoro si terrà nel centro storico con partenza presso la villa comunale alle ore 15.30".

"L'idea nasce dalla sinergia tra l'amministrazione comunale e l'associazione culturale "La Wàardia bbélla" al fine di promuovere il territorio e far conoscere gli angoli nascosti di un patrimonio storico tanto ricco come quello guardiese. La caccia al tesoro punta a coinvolgere giovani e meno giovani, ispirando una sana competizione. L'idea fa parte di un progetto più grande, appoggiato in più occasioni dall'intera amministrazione comunale e dal sindaco Di Lonardo, che mira alla riscoperta delle tradizioni, dei vestiti e dei canti guardiesi; il tutto con il chiaro obiettivo di lavorare per la riscoperta di un centro storico che ha sempre più bisogno di essere valorizzato".