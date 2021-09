Pietrelcina al voto, Alessio Scocca candidato con "Avanti Pietrelcina" Ecco la lista con gli aspiranti consiglieri

E' Alessio Ermenegildo Scocca il candidato Sindaco della lista "Avanti Pietrelcina" nonché consigliere comunale uscente. Oggi la consegna della lista.

"Noi crediamo nei valori della democrazia rappresentativa e quindi, per chi è impegnato in politica, prima di ogni cosa viene la garanzia del presidio delle diversità e della libertà di pensiero - ha commentato Scocca -. Dal confronto, anche serrato, si possono trovare le migliori soluzioni per la comunità. Nonostante defezioni della prima e dell'ultima ora, noi ci siamo, con la stessa volontà, coraggio ed entusiamo di sempre, per offrire al popolo di Pietrelcina quell'occasione di cambiamento di cui abbiamo bisogno. Guarda #AvantiPietrelcina!"



Lista Civica "Avanti Pietrelcina"

Candidato Sindaco:

Alessio Ermenegildo Scocca

1. Antonio Iadanza

2. José Cavalluzzo

3. Sara Cardone

4. Vincenzo Bovino

5. Francesco Mariano D'Andrea

6. Saverio Formichella

7. Andrea Cardone

8. Massimino Scocca

9. Federico Paolucci

10. Silvia Caldora

11. Ilaria Pietrovito