Nuovo successo per il giovane oboista Ruggiero Si è aggiudicato il primo premio assoluto con 100/100 alla XII edizione del Concorso Internazionale

Ancora un successo per il giovane oboista Salvatore Ruggiero, che nelle scorse settimane si è aggiudicato il primo premio assoluto con 100/100 alla XII edizione del Concorso Internazionale di Musica Città di Filadelfia-Premio Speciale “Paolo Serrao”, svoltosi dal 22 al 31 agosto scorsi. Il talentuoso musicista ha anche ottenuto il Premio Speciale di una borsa di studio intitolata al compositore calabrese.

"Tra i numerosi partecipanti - viene precisato all'indomani dell'evento - provenienti dall’Italia, dall’Europa e dal Sud Est Asiatico, Ruggiero è stato l’unico italiano ad aggiudicarsi il premio speciale e a posizionarsi come vincitore assoluto tra tutte le sezioni di strumenti e di età. Un ottimo risultato che gli consentito di partecipare alla serata di gala organizzata in occasione della cerimonia di consegna dei premi e di tenere un concerto dal vivo: nuovo palcoscenico, stesso talento e padronanza tecnica il giovane oboista airolano ha eseguito Concerto in La minore di Vivaldi accompagnato dal pianista M°Domencio Iadevaia, continuando ad emozionare pubblico e giurie e a portare alto il nome dell’Accademia Progetto Musica Acli Arte Spettacolo Sannio di Airola, dove continua a formarsi sotto la guida del Maestro Salvatore Fucci. Grande orgoglio e soddisfazione sono stati espressi dall’Accademia per i nuovi successi del suo allievo, che, in questo modo, testimonia non soltanto l’importanza dell’impegno nello studio associato alla passione per la musica, ma anche il forte ruolo educativo e formativo che l’istituzione porta avanti da più di vent’anni, diventando punto di riferimento per i giovani e fucina di nuove leve per il panorama musicale nazionale e internazionale. Il suo impegno formativo continua e si perfeziona con il Maestro Francesco Di Rosa, primo oboe dell’orchestra nazionale dell’Accademia di Santa Cecilia Roma. Il giovane oboista, inoltre, è componente, in qualità di primo oboe, della JuniOrchestra Teen Santa Cecilia Roma".