Festival del Cinema: Rubano incontra l'attrice Raffaella Di Caprio Incontro "made in Sannio" a Venezia

Alla 78* edizione del Festival del Cinema di Venezia incontro made in Sannio tra il sindaco del comune di Puglianello, Francesco Maria Rubano e l’attrice del limitrofo comune di Dugenta Raffaella Di Caprio, volto noto di Mediaset e attualmente nel di cast di Furore, fiction di Canale 5. La Di Caprio, ha manifestato il suo plauso per l’impegno che il sindaco di Puglianello sta profondendo nell’essere fattivo per il suo comune. Lo stesso apprezzamento è stato espresso da Rubano nei confronti dell’autrice sannita, in quanto “testimonial” del territorio.”