Elezioni a Pietrelcina, Alessio Scocca candidato sindaco La presentazione della lista "Avanti Pietrelcina"

Entra nel vivo a Pietrelcina la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale. Presentata la lista “Avanti Pietrelcina” guidata da Alessio Ermenegildo Scocca che rompe il ghiaccio e annuncia la candidatura a sindaco del paese natale di San Pio con una conferenza stampa nella piazza del paese. A introdurre i lavori è stato Vincenzo Bovino, candidato nella lista di Scocca, che ha spiegato: “E' necessario un ritorno alla politica anche nei piccoli comuni”. Subito dopo l’intervento di Scocca, che ha spiegato come il simbolo del gallo scelto per la lista non sia “un riferimento a compagini politiche del passato, bensì un simbolo caro a tutti i pietrelcinesi che deve dare senso di unità nel cambiamento”.

Subito dopo, il candidato sindaco Scocca ha illustrato parte del programma stilato da “Avanti Pietrelcina”: “Un programma ambizioso – dice Scocca – che abbiamo provato a realizzare senza tralasciare nessun aspetto. Dalla vita di tutti i giorni alla necessità di un Piano Turistico serio, passando per la cultura con l’intento di realizzare un polo universitario nel paese natale di San Pio”.

Non sono mancate stoccate all'attuale amministrazione guidata dal sindaco uscente, Domenico Masone: “Non basta cambiare nome della lista da Il Faro a “Pietrelcina Futura” (la lista dell’amministrazione uscente ndr) per proporsi come nuovi. È stato fatto solo un restyling nel nome e in alcuni interpreti, ma sempre seguendo le vecchie logiche”.

Infine, l’ultimo passaggio della conferenza stampa è stato dedicato alla situazione finanziaria del Comune di Pietrelcina: “Dopo cinque anni di minoranza consiliare – dice Scocca – abbiamo potuto appurare, purtroppo per Pietrelcina, una situazione finanziaria non florida e con debiti”.