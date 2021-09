Green pass e vaccini, a Puglianello un ufficio dedicato L'iniziativa nel comune della Valle Telesina per fornire assistenza sociali alle fasce deboli

Dal green pass alla prenotazione del vaccino anticovid per chi ancora non l'ha effettuato, ecco un nuovo ufficio dedicato a questo settore. E' l'iniziativa promossa a Puglianello dove a partire da oggi, lunedì 27 settembre, al primo piano del palazzo comunale presso l’ufficio “assistenza sociale”, è stato istituito un "servizio di assistenza alle fasce deboli e non".

In particolare, secondo quanto pubblicato dall'Ente si tratta di un servizio che punta a garantire assistenza ai cittadini "sia per la richiesta della prenotazione della vaccinazione anti-covid, che per la certificazione del “Green Pass” seguendo l’utenza fino al completamento dell’iter. Il servizio è disponibile gratuitamente per tutta la cittadinanza, ogni lunedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30".