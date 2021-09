Jawo Music Residencies, concerto conclusivo Alle 18.30 nel cortile del Castello di Ceppaloni

La suggestiva cornice del Castello di Ceppaloni ospiterà nel tardo pomeriggio il concerto conclusivo della fase intermedia del progetto Jawo Music Residencies. Ci sarà anche il coach Luca Aquino a suonare insieme alle varie band formate dai ragazzi del progetto, musicisti in via di formazione provenienti da diverse parti d’Italia e del mondo, che presenteranno gli inediti composti e registrati nel corso della settimana in una sorta di jam session che regalerà anche un tocco d'improvvisazione. L’appuntamento è per le 18.30 nel cortile del Castello: la serata si svolgerà all’aperto e sarà aperta a tutti e a titolo completamente gratuito, gli ingressi saranno contingentati e a numero chiuso con posti a sedere, prevista misurazione della temperatura all’ingresso. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 338 786 7309. Ricordiamo che JAWO è l’unico progetto italiano finanziato dal programma europeo “Music moves Europe” all’interno della call “Preparatory Action Music Moves Europe: Boosting European Music Diversity and Talent – Co-creation and co-production scheme for the music sector”.