Guasto impianto regionale. Questa sera dalle 22 interruzione idrica ad Arpaia La comunicazione della Gesesa: ecco le strade interessate

"Comunichiamo che a causa un guasto improvviso presso l’impianto di sollevamento Regionale, questa sera dalle 22 fino alle 6 del mattino successivo salvo imprevisti, saremo costretti ad interrompere il servizio idrico". Questa la comunicazione di Gesesa che annuncia l'interruzione che riguarderà via Appia Ovest, via Roma, via San Fortunato, via Ravagnone, via Tito Livio, via Giovanni Paolo II. Gesesa ricorda inoltre che per segnalare Emergenze e Guasti, è sempre attivo il numero verde 800511717 gratuito sia da telefono fisso che da cellulare e che per segnalare disservizi è possibile utilizzare l’App My Gesesa.