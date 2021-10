Apice piange don Giuseppe Errico, storico parroco Per oltre 50 anni ha retto la parrocchia del centro sannita. Domani i funerali

Lutto ad Apice per la morte di monsignore Giuseppe Errico, storico parroco nato ad Apice l’11 gennaio 1937 e ordinato sacerdote il 5 luglio 1964. “La comunità – scrivono dall'amministrazione comunale di Apice - perde la storica guida spirituale che per più di 50 anni è stata vicina ai cittadini apicesi, impegnando la sua vita a favore degli altri e partecipando attivamente alla coesione sociale soprattutto negli anni in cui la comunità si spostava dal vecchio al nuovo centro. Monsignore Giuseppe Errico, abate e parroco emerito, resterà sempre rappresentante della storia di Apice oltre che restare per sempre nei cuori dell'intera comunità”. I funerali di don Giuseppe si celebreranno domani, 13 ottobre, alle 8 presso il Santuario Madonna della Neve alla località Morroni di Bonito.