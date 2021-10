In scena Idem Ipse: essere sé, diventare altri Gli spettacoli degli alunni del comprensivo di San Salvatore Telesino e Telese Terme

Alle ore 16 presso l’Abbazia Benedettina del Santo Salvatore - San Salvatore Telesino andranno in scena due spettacoli teatrali a cura degli alunni dell’ I. C. S. “San Giovanni Bosco” San Salvatore Telesino e dell’ I. C. S. di Telese Terme. Gli spettacoli sono il frutto dei laboratori del progetto <<IDEM IPSE - essere "sé", diventare “altri">> finanziato nell’ambito dalla Regione Campania, con il bando “Scuola di Comunità” - POR Campania FSE 2014 - 2020.

Il progetto avviato nel 2019 e coordinato dalla Coop Social “Lab 76” e dai soggetti partner associazione “Exit Strategy - I.C. “Rita Levi Montalcini”, I.C. “San Giovanni Bosco”, I.I.S. “Virgilio”, I. C. Telese Terme e la cooperativa Bartololongo”, è sorto con due obiettivi: da un lato contrastare e prevenire la dispersione scolastica e, dall’altro, promuovere la legalità, attraverso uno strumento d’eccellenza: la scoperta identitaria, consentendo agli adolescenti di poter avviare un percorso di conoscenza di sé stessi, per poter finalmente rispondere alla domanda “Chi sono?”.

Il progetto ha previsto l’attuazione di laboratori teatrali per consentire ai giovani di sperimentare l’interazione sana con l’altro e approfondire la conoscenza di sé, sfidando anche gli ostacoli imposti dal periodo pandemico, adattandosi a nuove esperienze didattiche (ad esempio con la piattaforma Weschool).

Inoltre, “Scuola di Comunità” ha previsto un’azione specifica rivolta ai genitori, prevedendo percorsi di sostegno volti a intraprendere un percorso più funzionale, in grado di coinvolgere l’intero ambiente dell’adolescente.

I giovani attori e le giovani attrici che calcheranno la scena saranno i ragazzi e le ragazze che avranno preso parte alle azioni laboratoriali previste dal progetto, ossia studenti e studentesse degli istituti scolastici aderenti.