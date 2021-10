Castelvenere, targa per le nozze d'oro Consegnata alla coppia dal neo sindaco Di Santo, domani l'insediamento del nuovo consiglio comunale

“Le nozze d'oro sono un traguardo unico, testimone di un'unione che per 50 anni non ha fatto che crescere e consolidarsi, superando ostacoli e problemi. 50 anni di unione, più che un anniversario degli sposi, rappresentano un vero e proprio motivo di gioia e di festa per tutta la comunità. Una meta che non può passare di certo inosservata ma che deve essere assolutamente festeggiata e ricordata”.

Lo ha detto Alessandro Di Santo, neo sindaco di Castelvenere, consegnando una targa ricordo a nome dell’Amministrazione comunale alla coppia di sposi Antonio Sorrentino ed Elsa Ragozzino che ieri sera hanno festeggiato le Nozze d’oro (18 ottobre 1971 – 18 ottobre 2021).

“E’ intenzione della nostra amministrazione – ha aggiunto Di Santo – ripristinare l’usanza della ‘buona notizia’ di cui informare l’intera comunità. Partecipare e rendere partecipi tutti i cittadini di una lieta notizia, come quella dei coniugi Sorrentino, ci inorgoglisce, soprattutto dopo un periodo di oscurità dettato dalla pandemia. Ci saranno altri momenti lieti (nascite, lauree, ecc.) e noi, come amministratori, ci vogliamo e dovremo essere”.

Intanto domani (ore 17) si terrà l’insediamento del nuovo consiglio comunale convocato presso il teatro comunale all’aperto dove, per l’occasione, sarà allestita anche una tensostruttura in caso di maltempo al fine di consentire la partecipazione di tutti i cittadini nel rispetto delle normative anticontagio da Covid.