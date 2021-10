"Una legge per fermare lo spopolamento dei piccoli borghi", appello a Draghi L'intervento di Fiorenza Ceniccola, coordinatrice Forza Italia Giovani

"Ben vengano i convegni, i focus e le tavole rotonde per discutere sul tema dello spopolamento dei piccoli borghi ma, quello che serve, a mio avviso, è una legge per avviare il risanamento dei circa 8 mila campanili che caratterizzano il nostro Bel Paese e fermare la fuga dei giovani". Così Fiorenza Ceniccola, consigliere comunale di Guardia Sanframondi e coordinatrice Forza Italia Giovani che in merito spiega: "A tal proposito, vale la pena ricordare che nemmeno la pandemia è riuscita ad arrestare questa fuga dei giovani dalle aree interne. Per salvare i nostri piccoli borghi dall’abbandono ci vuole una legge come quella fatta approvare in Francia da quel grande scrittore André Malraux, ministro della Cultura nel 1962 (durante il governo De Gaulle), che finanziava interventi di risanamento e riqualificazione dei vecchi quartieri delle piccole comunità francesi. Quella legge ebbe effetti straordinari perché in questo modo si riuscì a cambiarne completamente il volto richiamando turisti e soprattutto cambiando la vita dei residenti. Per i tanti borghi abbandonati (o sempre più desolati) dell’Italia sarebbe utile un progetto nazionale del genere. E’ vero che c’è già una legge per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni rappresentata dalla n.158/2017 ma, a mio avviso, non basta. Ha rappresentato un segnale di attenzione, però insufficiente per il sostegno che garantisce. Ci vuole una legge che esprima la volontà del Governo di intervenire radicalmente e con forza. E, a tal proposito, il minimo sindacale per trattenere i giovani nel luogo di origine è garantire il lavoro".

Di qui l'appello al governo: "Serve una legge che deve finanziare progetti di sistema che valorizzino l’ambiente, il paesaggio, le architetture. Soltanto in questo modo si potrà ripristinare il patto di fiducia verso il territorio. Mi auguro che il governo Draghi nel ripartire i finanziamenti del Recovery Fund sappia prestare la dovuta attenzione al piano della Strategia nazionale per le aree interne e, nel contempo, il Parlamento riesca ad approvare quanto prima una “legge Malraux” per i nostri piccoli borghi che caratterizzano le aree interne del Paese".