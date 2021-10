Inaugurato il nuovo Energy Point 'Fontel' di Ponte Il responsabile Luca Zotti: così affrontiamo le nuove sfide del settore a sostegno degli utenti

Dalle nuove sfide in campo energetico all'impegno a supporto degli utenti. Luca Zotti, responsabile del nuovo Energy Point “Fontel” inaugurato ieri sera a Ponte, in provincia di Benevento, presenta le novità del settore: “E' un momento molto particolare per l'energia ma abbiamo accettato questa nuova sfida, in quanto siamo presenti in questo settore già da otto anni”.

Di qui la scelta di inaugurare a Ponte un nuovo Energy Point di Fontel, il primo nella provincia sannita. Un impegno rivolto “sia alle aziende sia alle utenze domestiche”, partendo proprio dall'esperienza maturata in questo campo per l'erogazione di luce, metano e fibra.

Si parte da novità che il responsabile dell'Energy Point definisce “semplici ma importanti, perché abbiamo deciso di puntare molto sulle relazioni con gli utenti e sarà nostro compito riuscire a individuarne difficoltà ed esigenze”.

Attenzione rivolta, inoltre, alle nuove tecnologie e in particolare “alle nuove misure previste in questo campo come quello per il rinnovo delle caldaie, ma anche a tutti i nuovi strumenti che consentono una riduzione dei consumi energetici. Non mancano piccole attenzioni sempre per il risparmio energetico e dunque una riduzione dei costi. Pertanto il primo impegno è proprio conservare prezzi accessibili per tutti”.

Un impegno che presto coinvolgerà anche altri comuni del Sannio: “Entro dicembre ci sarà una nuova apertura a Benevento entro dicembre, poi in Valle Telesina”.