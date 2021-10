San Salvatore, Abitabile: «Sansificio, vogliamo chiarezza» L'intervento del consigliere d'opposizione

L'opposizione di San Salvatore Telesino attacca, con Alfonso Abitabile, sul caso Sansificio: «Sulla questione sansificio, siamo costretti ad intervenire per salvaguardare il nostro operato amministrativo

Il gruppo AutonomaMente chiedeva spiegazioni al vicesindaco Natillo sul possibile insediamento industriale di un sansificio in località San Mennitto della zona industriale di San Salvatore Telesino.

Ebbene, stando alle parole del sig. Romano, affidate alla stampa, dobbiamo necessariamente avanzare alcune osservazioni.

Per fare chiarezza vogliamo informarlo che molti cittadini hanno manifestato tanta preoccupazione per il fatto che da alcuni anni in località San Mennitto, in un grosso capannone, peraltro realizzato per fare ben altra attività, vengono depositati enormi quantitativi di sansa, attività che lui dice di non conoscere e che nemmeno risulta ai suoi uffici.

A questo punto chiediamo al sindaco di non fare chiacchiere ma di attivarsi, con l'ausilio dei suoi uffici, per fare definitivamente chiarezza alla cittadinanza, procedendo nei modi consentiti dalla legge come per prassi.

I cittadini, proprio considerando l'indifferenza dell'amministrazione e constatando l'abbandono della zona industriale, manifestano preoccupazioni e si interrogano sul futuro di questo territorio, con il pericolo di ritrovarsi un'attività ad alto rischio di inquinamento insediata nel tenimento comunale, anche in virtù di quanto è accaduto in altri comuni della Valle Telesina.

Attendiamo Suoi riscontri, preferibilmente istituzionali e per iscritto».