Uno stile di vita salubre al centro del progetto Valore sociale A San Lupo l'iniziativa che si terrà venerdì presso la biblioteca comunale

E' in evidenza il "Valore Sociale" di un percorso mirato di educazione alimentare e ambientale, per diffondere la necessità di promuovere un salubre stile di vita. Il relativo progetto di agricoltura sociale, dal tema "Inclusione tra processi produttivi, consumo consapevole e valore ambientale nelle aree rurali del Gal Titerno Alto Tammaro", è in programma nel comune sanlupese, venerdì 12 novembre, alle ore 17, presso la biblioteca comunale, in via Giuseppe Garibaldi. Tale progetto è stato promosso da un partenariato pubblico-privato, di cui è capofila la cooperativa sociale onlus "Oltre le mura", in rete con i comuni di San Lupo, Campolattaro, Castelpagano e Morcone ed alcune aziende agricole del territorio di riferimento.

Il programma è stato finanziato dal Gal Titerno Alto Tammaro, nell'ambito della sua strategia di sviluppo locale sul "FEASR-Programma di sviluppo rurale 2014-2020" della Regione Campania, inerente alla misura sul "Sostegno per la diversificazione delle attività agricole riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare". Gli obiettivi del progetto "Valore Sociale" sono la diffusione della cultura della corretta alimentazione e salute e dei sistemi di salvaguardia ambientale, con la contestuale promozione dell'inserimento lavorativo in agricoltura delle fasce deboli.

Al simposio, che sarà coordinato dal giornalista Michele Di Maina, interverranno: per il Comune di San Lupo, il sindaco Franco Mucci e il vicesindaco e delegato comunale alla cultura Pellegrino Tomasiello, la presidente della cooperativa sociale onlus "Oltre le mura" Carmen Cenicola, il docente dell'Unisannio Ettore Varricchio e il coordinatore del Gal Titerno Alto Tammaro Massimo Di Tocco.