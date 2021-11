Covid. Open day per i vaccini anche a San Giorgio del Sannio La campagna prosegue presso l'auditorium Cilindro Nero

Appuntamento con gli Open day per i vaccini anche nel comune di San Giorgio del Sannio. La campagna dell'Asl di Benevento prosegue presso l'auditorium Cilindro Nero, così come precisato dal comune sui social che annuncia: “I vaccini verranno effettuati di venerdì dalle 9 alle 14 senza obbligo di prenotazione. Se l’adesione, come si spera, dovesse aumentare, verrà implementato il servizio. Potranno recarsi al centro i non vaccinati, chi deve ricevere la seconda dose per completare il ciclo vaccinale primario e coloro i quali devono ricevere la terza dose, detta 'booster'. Dal primo dicembre 2021 si allargherà la platea degli italiani che riceveranno la terza dose alle persone tra i 40 ed i 60 anni per le quali siano trascorsi sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario con due dosi”.

Nel messaggio ai cittadini a firma del vicesindaco Maurizio Bocchino vengono inoltre evidenziati i dati sulle vaccinazioni ed illustrate informazioni sulla campagna di immunizzazione, infine nuovo appello alla popolazione: “Bisogna proseguire con comportamenti responsabili, attraverso la vaccinazione, con comportamenti di prudenza che non contrastano con la normalità della vita, preservando le nostre attività economiche e sociali”.