"Diamo Ossigeno al Futuro" di Gesesa approda a Castelpoto Piantati alberi nel parco Sant'Andrea e presso l'Istituto comprensivo Padre Isaia

Continua il Green Tour di GESESA per l'ambiente. "Diamo Ossigeno al Futuro" approda a Castelpoto. Piantati gli alberi al Parco S. Andrea, e presso l'I.C. Padre Isaia Columbro Plesso di Castelpoto.

Nel mese dedicato alla Festa degli Alberi, (21 novembre), i piccoli ambasciatori del verde di Castelpoto prima di mettere a dimora gli alberelli nel cortile della loro scuola hanno recitato il 'Giuramento di Fedeltà e Amore per gli Alberi', donato dagli alunni santagatesi e diventato ormai il giuramento di tutti i bambini che piantumeranno gli alberi nei comuni serviti da GESESA.

All'evento sono intervenuti, il dirigente dell'I.C. Padre Isaia Columbro, Angelo Melillo, il sindaco di Castelpoto Vito Fusco e il vicesindaco Cosimina Caruso e l'amministratore delegato di Gesesa, Salvatore Rubbo. Presenti anche i carabinieri del Comando Stazione Nucleo Forestale di Vitulano con il comandante Antonio Cutillo, il responsabile dei vivai forestali regionali – Settore Foreste di Benevento, Aniello Andreotti e il responsabile del Vivaio “La Francesca” di Benevento, Eugenio Maffei.

"Sono molto felice che le istituzioni e la Gesesa ci permettono di realizzare eventi legati al tema ambiente poiché esso è divenuto di primaria importanza per tutti" ha dichiarato il dirigente scolastico Melillo che ha poi rimarcato: "Questo è un momento decisivo per la lotta ai cambiamenti climatici, cosa che è stata trattata nella COP26 di Glasgow, la conferenza delle Nazioni Unite sul Clima. Siamo tenuti quindi ad educare le nuove generazioni a rispettare l'ambiente che le circonda per avere un mondo più sostenibile".

"La transizione ecologica non è una cosa lontana e anche nel comune di Castelpoto ogni abitante deve adottare comportamenti virtuosi per combattere i cambiamenti climatici" ha invece affermato il sindaco Vito Fusco che ha poi ribadito le linee guidde del Comune: "L' amministrazione ha subito aderito a questo progetto perché crede che un mondo sostenibile sia quello che permette di fruirne in condizioni dignitose anche alle generazioni future. Tutti noi abbiamo il dovere di lasciare alle generazioni future uno stock di capitale ambientale così come lo abbiamo trovato. Per questi motivi annuncio che la scuola di Castelpoto è Plastic Free e a breve saranno consegnate le Borracce da Gesesa a tutti i bambini"

Nella stessa direzione il responsabile dei vivai forestali Regionali – Settore Foreste di Benevento, Aniello Andreotti: "E' importante sapere che i vivai sono a disposizione di tutti e che gratuitamente per gli enti pubblici nella fornitura degli alberi".

"La festa degli Alberi vorrei associarla alla festa dei bambini" ha affermato il comandante dei Carabinieri Forestali, Antonio Cutillo poiché i bambini "sono il futuro, così come gli alberi rappresentano un futuro che cresce per combattere contro l'inquinamento".

"Il Parco Sant'Andrea, un'altra perla del nostro territorio, ed i meravigliosi bambini di Castelpoto hanno caratterizzato la terza tappa del nostro green tour" ha infine commentato l'amministratore delegato di Gesesa che poi annuncia: "Andiamo avanti con la consapevolezza di stare compiendo un'importante attività di tutela dell'ambiente, di valorizzazione del territorio e di educazione civica per gli uomini di domani".