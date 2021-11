Visita a Telese Terme del Questore di Benevento Edgardo Giobbi Dall'amministrazione la proposta per la creazione di una rete di sostegno alle donne in difficoltà

Visita questa mattina del Questore di Benevento Edgardo Giobbi in Municipio a Telese Terme. Ad accoglierlo in Comune il primo cittadino Giovanni Caporaso e la giunta comunale. L’incontro è scaturito dalla sollecitazione dell'assessore alle Pari opportunità a costituire sul territorio comunale e nella Valle Telesina una rete territoriale che serva come presidio di riferimento per le donne vittime di violenze.

“Vivendo in un territorio periferico percepiamo la necessità di fornire alle donne in difficoltà una rete di sostegno e di protezione che favorisca l'accesso alla tutela – ha spiegato l’assessore Filomena Di Mezza -. Una iniziativa che intendiamo promuovere con la locale casa rifugio e con la casa di cura Gepos e con il locale commissariato. La proposta si inserisce in un percorso continuo che ci vede costantemente impegnati sulla prevenzione della violenza oltre che nella predisposizione dei rimedi”.

Il Questore di Benevento si è, poi, intrattenuto per una chiacchierata informale e ha invitato il primo cittadino a prendere parte alle iniziative che si svolgeranno a Benevento il prossimo 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Sono davvero onorato per questa occasione e sono grato al dott. Giobbi per la sua visita a Telese Terme – ha dichiarato il sindaco Caporaso -. Un momento privilegiato di incontro e confronto con una personalità di grande spessore e con un altissimo senso delle istituzioni”.