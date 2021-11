Airola, l’IIS "Lombardi" celebra la patrona della musica Santa Cecilia Il 22 novembre un concerto del coro e dell’orchestra del Liceo Musicale

In occasione della giornata in onore di Santa Cecilia, patrona della musica, degli strumentisti e dei cantanti, che ricorre il 22 novembre, il Liceo musicale dell’IIS “Lombardi” di Airola, ha organizzato il “Concerto in onore di Santa Cecilia”. A renderlo noto il dirigente scolastico Maria Pirozzi.

L’evento, che coinvolge il coro e l’ensemble strumentale del Liceo musicale dell’istituto airolano, si svolgerà il 22 novembre 2021 alle ore 19 presso la Chiesa della Santissima Annunziata. Prevista la presenza di interpreti solisti. Saranno interpretate musiche, tra gli altri, di Bach, Mozart, Vivaldi, Mascagni, Puccini e Pachebel.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito della flessibilità didattica per l’anno scolastico in corso e vede il coordinamento dei docenti Quarantiello, Lanni, Ruggiero, Corona , il supporto didattico dei docenti Camerlengo, Minicozzi, Vanità e Reale e il supporto tecnico dei docenti Crisci e Milucci.

Il programma prevede l’esecuzione e l’interpretazione di: Aria sulla quarta corda di Bach; Vissi d’arte con la solista Sofia Striani e alla chitarra il M°Gianluca Vanità; Ave Maria di Arcadedelt; Gabriel’s Oboe con la solista Sofia Martone; Fratello Sole–Sorella Luna; Ave Maria Araba con il solista Andrea Valentino; Ave Verum di Mozart; The Prayer con i solisti Sofia Striani e Gabriele Rossi; Polonaise di Dupuy; Intermezzo dalla Cavalleria Rusticana con la solista Paola Laudanna. A chiusura di concerto verrà eseguito Canone di Pachebel.