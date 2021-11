"Mi voglio bene", a Castelvenere la campagna di prevenzione oncologica L'iniziativa promossa da Asl e Regione

Mi voglio bene”, la campagna di prevenzione oncologica gratuita promossa ed organizzata dalla Regione Campania e dalla Asl di Benevento, fa tappa a Castelvenere. Lo rende noto Alessandro Di Santo, sindaco di Castelvenere.

“L’appuntamento – dice Di Santo - è per mercoledì prossimo, 1 dicembre, dalle ore 9 alle ore 18, nella centralissima piazza San Barbato, dove personale medico effettuerà screening gratuiti per la prevenzione dei tumori: pap test (dai 25 ai 64 anni), mammografia (da 50 a 69 anni), kit colon retto (da 50 a 74 anni)”.

“E’ un appuntamento importante per la nostra comunità che potrà effettuare gratuitamente in casa un’attività di prevenzione per la propria salute”.