Castelvenere – Procida, siglato accordo tra due "capitali" unite per turismo Dal Sannio siglata l'intesa con l'isola capitale della cultura

Unite potenziare il turismo, si parte da uno dei settori strategi per l'intera regione e rivolge attenzione alla prossima sfida di Procida Capitale della Cultura. La piccola isola del Mediterraneo è stata infatti protagonista dell'intesa siglata nel Sannio con il comune di Castelvere. “L’accordo di oggi è solo un punto di partenza che andrà avanti anche oltre il 2022 con l’intento di valorizzare e potenziare uno scambio tra turismo delle fascia costiera con quelle delle aree interne”, hanno spiegato Alessandro Di Santo e Michele Assante del Leccese, rispettivamente sindaco di Castelvenere (Capitale Europea del Vino con Sannio Falanghina 2019) e consigliere delegato alla Cultura del Comune di Procida (Capitale Italiana della Cultura 2022) ha seguito della sottoscrizione del protocollo d’intesa, siglato tra i due comuni, volto alla valorizzazione e promozione turistica del patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico.

La sottoscrizione dell’accordo, che ha avuto un prologo affidato al professor Raffaele Simone, è avvenuta alla presenza di Nino Lombardi (Vice Presidente Provincia di Benevento) e dei consiglieri regionali Gino Abbate e Mino Mortaruolo che hanno apprezzato l’iniziativa definendola “prestigiosa, importante e meritoria e degna di godere dell’attenzione della governance regionale”.

“Per Castelvenere – ha detto il sindaco Di Santo – è una data storica. Abbiamo messo in atto il suggerimento del presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca che, qualche anno fa, visitando il nostro paese, ci invitò a portare avanti un programma di rilancio del nostro borgo medievale e della sua originalità per le caratteristiche cantine tufacee che possono fungere da vero attrattore per l’intera zona”.

“Quella di oggi – ha aggiunto Assante del Leccese – è un gemellaggio tra due ‘capitali’ che collaborano per il bene di entrambe le comunità. Rappresenta un’occasione unica che deve continuare nel futuro. Procida intende costruire e creare sinergie con tante altre realtà italiane, a cominciare da quelle delle aree interne della Campania”.

La cerimonia si è conclusa con uno scambio di doni tra i due Comuni, per poi trasferirsi nel borgo ad inaugurare nelle cantine tufacee i “Mercavini”, magicamente allestititi dalla Pro Loco di Castelvenere.