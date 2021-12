Natale a la terra, si lavora alle 26esima edizione L'evento è in programma a San Giorgio La Molara il 28 e 29 dicembre

Torna l'evento Natale a la terra, in programma San Giorgio La Molara il 28 e il 29 dicembre. "Natale a la terra - raccontano gli organizzatori - è una passeggiata nel centro storico di San Giorgio La Molara, la ricostruzione creativa di un puzzle ereditato dai racconti dei nostri nonni. Nel periodo natalizio si faceva rientro

“’a la terra”, ovvero dalla campagna, verso il borgo. Quest'ultimo, attualmente poco abitato, fieramente riscopre la sua attrattività, richiama i suoi abitanti e i suoi ospiti a tornare “a la terra” per mangiare e bere insieme i piatti della tradizione. Il licco, la pecora a caodarone, i cicatelli, le zeppole, sono solo alcune delle prelibatezze da degustare nel vostro cammino, accompagnate da un bicchiere di vino, rigorosamente rosso, che troverete eccezionalmente nelle cantine"all'aperto" nella Piazza Piccola e al Casale. I focolari sparsi distribuiscono colore nel percorso articolato su tanti vicoletti che si collegano alle piazze principali. Il cibo non è il solo ristoro, l’evento accoglie musica popolare itinerante, mostre di artisti locali, esposizioni di manufatti, minuziose riproduzioni dei mestieri di un tempo. Inoltre, all'interno dell'Auditorium comunale, ci sarà la riproduzione del documentario “Massaria” il 28/12 e nel giorno successivo dalle ore 18 avrà luogo un convegno presenziato da due dottoresse in “Human rights e Multi-level Governance” sul ritorno alla Terra natia per poi proseguire con la presentazione del libro “Filastrocche e ninne nanne di San Giorgio” a cura di Lilia Scarino. Il direttivo della Pro Loco composto da Ugo, Pellegrino, Lucia, Alessandro, Mario, Carmine, Giuseppe, Federica, Silvio, con la collaborazione di tutta la comunità, prepara per i suoi ospiti il 28 e 29 dicembre la ventiseiesima edizione di Natale a la Terra, con la dedizione di sempre e un rinnovato entusiasmo”.