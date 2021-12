La casa di Babbo Natale per la due giorni dedicata ai più piccoli L'iniziativa promossa dalla Pubblica assistenza

Due giorni dedicati ai bambini e alle famiglie di Frasso Telesino con l’evento promosso nelle giornate dell’8 e del 12 dicembre dalla locale Pubblica Assistenza in collaborazione con la Pro Loco frassese, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e con il contributo del CSV Irpinia Sannio – Cesvolab.

La casa di Babbo Natale ha accolto tanti bambini pronti a consegnare la loro letterina da spedire al Polo Nord aiutati dai volontari-elfi della Pubblica Assistenza di Frasso Telesino. E poi giocolieri, mangiafuoco, spettacoli di bolle, musica, tanto zucchero filato e popcorn per quanti hanno deciso di passare qualche ora di festa circondati dall’atmosfera del Natale.

"Siamo molto soddisfatti per la riuscita dell’evento – spiegano dalla Pubblica Assistenza di Frasso Telesino – e contenti per la grande partecipazione. Siamo convinti di essere riusciti a donare, anche se solo per poche ore, momenti di vera felicità ai nostri bambini e questo è stato possibile grazie al contributo di tante attività commerciali di Frasso e di quanti hanno creduto in questa nostra iniziativa".