Telese accoglie Petronzi, questore di Milano Lunedì con una cerimonia pubblica e la consegna di riconoscimenti ufficiali

“A Giuseppe Petronzi, nostro figlio illustre, che grazie alla sua brillante carriera sta dando prestigio a Telese Terme”. Questa la scritta della targa che verrà consegnata, insieme all’Obolo telesino e a una pergamena recante il messaggio della comunità, a Giuseppe Petronzi, originario di Telese Terme (Bn), attualmente alla guida della Questura di Milano.

Il tutto avverrà nel corso di una cerimonia ufficiale che si svolgerà lunedì prossimo 20 dicembre alle ore 11 nella Sala Goccioloni delle Terme di Telese. Alla cerimonia, presieduta dal sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso, prenderanno parte le massime autorità civili militari e religiose.

L’Obolo telesino è la riproduzione della moneta, con datazione 265-240 a.C. utilizzata per gli scambi economici e commerciali e riporta la testa di Minerva con un elmo corinzio mentre nel retro reca l'immagine di un gallo in posizione eretta. La moneta è stata riprodotta dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato in oro, argento e bronzo. Viene donata dalla Città di Telese Terme a ospiti e cittadini illustri in particolari occasioni.