Paleari, estate coi fiori d'arancio Il portiere giallorosso ha sposato la sua Sara, da cui ha già avuto una figlia, Zoe

Per Alberto Paleari un giorno da ricordare. Ha infatti sposato la sua compagna Sara, con cui ha già avuto una splendida bambina, Zoe, che il 20 giugno compirà 3 anni.

Su Paleari si continua a discutere su una sua permanenza o meno nella squadra per la prossima stagione, intanto lui ha un altro anno di contratto e il quesito si pone nel momento in cui si voglia evitare di portarlo alla naturale scadenza. Alberto è nato a Giussano il 29 agosto del 92: deve dunque ancora compiere 32 anni, il che fa di lui un portiere ancora relativamente “giovane”. Come molti sanno è laureato in scienze motorie e nelle file giallorosse ha già superato le 100 presenze (112 tra stagione regolare e play off, oltre a 2 in Coppa Italia) e quest'anno è stato capitano per 13 volte.

Al portiere giallorosso tanti splendidi auguri.