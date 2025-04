Giovani e violenza. Orlacchio (Pd): serve programmazione e combattere disagi Il vicesegretario cittadino del Pd dopo i due fatti di cronaca dello scorso fine settimana

"Il fine settimana trascorso ha visto al centro del dibattito politico e cittadino due gravi episodi di violenza a distanza di poche ore tra loro. Condanniamo con forza quanto accaduto, ma è necessario analizzare la tematica con serietà e non cadere nel becero populismo".

Così Stefano Orlacchio, vicesegretario Pd Città di Benevento interviene sugli episodi che hanno caratterizzato la cronaca cittadina nell'ultimo fine settimana. Secondo Orlacchio "la questione non riguarda esclusivamente la provenienza di chi vive il territorio o un tema generazionale; infatti i giovani di questa città si sono abituati ad essere criminalizzati e visti come soggetti che violano la legge. Ma non è questa l'origine degli episodi che ha vissuto la nostra comunità negli ultimi giorni.

Povertà, disagio sociale, assenza di alternative e proposte concrete, assenza di dialogo istituzionale. Queste sono le vere lacune che la nostra società sta vivendo e a cui non si vuole dare una risposta perché richiede tempo e capacità di analisi molto profonde. È arrivata l'ora - rimarca il vicesegretario del partito democratico di Benevento - di comprendere che la forbice delle disuguaglianze si è ampliata e che gli ultimi vengono quotidianamente emarginati e lasciati inascoltati, ed è lì che si cela il germe della criminalità e dell'illegalità. Il vero lavoro da fare parte nelle scuole, ma non solo, e nel valorizzare le associazioni che lavorano sul territorio, che riescono davvero ad essere capillari e a raggiungere chi più necessita di supporto. Ovviamente ciò richiede tempo e programmazione, quindi nel breve termine l'unica cosa che possiamo richiedere è una presenza dissuasiva delle forze dell'ordine nei luoghi più vulnerabili, fermo restando il fatto che è solo una toppa non in grado di coprire l'intero buco".