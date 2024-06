Campo da Golf a Benevento: ok all'accordo di programma, ma è scontro L'opposizione lascia l'aula: "Serviva rigore: non c'è stato". Mastella: "Infantilismo politico"

Il Consiglio comunale, con 19 voti favorevoli e un voto contrario, ha proceduto alla ratifica dell’accordo di programma per la realizzazione di un campo da golf con annesso complesso sportivo-turistico di notevole interesse pubblico denominato “Tierra Samnium Golf Club” da parte dell’Antum Immobiliare S.p.a.

Forti le critiche dell'opposizione, che era intervenuta per ricordare gli intoppi legati all'intervento, da Floriana Fioretti capogruppo del Pd, a Giovanna Megna ed Angelo Moretti per Civico 22, a Rosetta De Stasio per Prima Benevento ad Angelo Miceli e Luigi Diego Perifano per Città Aperta, per poi uscire dall'aula al momento del voto.



Proprio Perifano sull'argomento ha dichiarato: “Nessuna contrarietà all'intervento e all'investimento privato. E' un investimento tuttavia agevolato sulla base di una dichiarazione di interesse pubblico che diversamente non si sarebbero potuti realizzare. Questo chiedeva rigore sulle procedure e non c'è stato. Ci chiedevano di ratificare un accordo di programma modificato non si sa da chi, quando, come e perché e non potevamo certo votare un testo non passato al vaglio del consiglio comunale”.



Per contro il sindaco Mastella ha difeso la decisione dell'amministrazione parlando di infantilismo politico dell'opposizione, in merito alla scelta di lasciare l'aula: “Si può essere contrari e rimanere in aula: il rispetto dell'aula dovrebbe essere una prerogativa di chi ha cultura democratica, non ci si allontana, si definisce la posizione politica e dopodiché si decide. A maggioranza in questo caso ma avrei preferito si decidesse tutti insieme su un aspetto che potrebbe portare benefici alla città. Se l'imprenditore vorrà andare avanti e ci sono le condizioni è chiaro che sarà un bene per la città”.