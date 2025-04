Ventura risponde: cocaina, uso personale. Petrucciani resta invece in silenzio Benevento. Udienza di convalida per le due persone arrestate dalla Mobile

Lui ha risposto, lei si è invece avvalsa della facoltà di non farlo. Sono le scelte operate, rispettivamente, durante la convalida dinanzi al gip Pietro Vinetti, da Matteo Ventura(avvocato Marianna Febbraio), 30 anni, ed Alessia Petrucciani (avvocato Fabio Ficedolo), di Benevento, entrambi già noti alle forze dell'ordine, arrestati dalla Mobile per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Ventura, trovato in possesso di 10 grammi di cocaina, ha sostenuto l'uso personale della droga, mentre Petrucciani è rimasta in silenzio. I due erano stati fermati in piazza Risorgimento a bordo di una Bmw X4 noleggiata dalla donna, nella cui abitazione, successivamente perquisita, erano stati rinvenuti un bilancino di precisione, 4-5000 euro in contanti e, nascosti nel doppiofondo di un thermos, 40 grammi di cocaina.