Ultime tre giornate, caccia al quinto posto Per i giallorossi sembra il massimo traguardo raggiungibile che inizialmente può dare dei vantaggi

Tre giornate al termine della stagione regolare. Serviranno per emettere la maggior parte dei verdetti, dalla promozione diretta alle posizioni della griglia play off, fino all'unico play out in palio dopo l'esclusione di Taranto e Turris. Come dire che bisognerà attendere l'ultimo respiro per sapere chi avrà centrato i propri obiettivi e chi li avrà mancati.

QUATTRO SQUADRE IN UN PUNTO

A guardare la classifica uscita fuori dall'ultimo turno, le posizioni più in bilico e “contendibili” sembrano quelle che vanno dal 5° all'8° posto. Ci sono Catania e Picerno a 47, Benevento e Potenza a 46. Va detto che, al di là della difficoltà intrinseca di ogni sfida, di questo quartetto Catania e Picerno dovranno giocare una gara in meno (si fermano entrambe alla 37a) e non è un vantaggio da poco per le altre due. Anche il Crotone che guarda tutti dall'alto in basso in quarta posizione dovrà fermarsi all'ultima giornata, ma il suo vantaggio sembra talmente ampio da risultare, almeno per il momento, inattaccabile.

Dunque sembrerebbe una lotta a quattro per sistemarsi tra il quinto e l'ottavo posto, con il piccolo vantaggio di chi riuscirà a conquistare quinta, sesta e settima posizione di giocare il primo turno dei play off in casa e con due risultati su tre a disposizione. E' ovvio che chi dovesse assestarsi sul quinto posto manterrà gli stessi vantaggi anche al secondo turno della fase a gironi.

IL CALENDARIO DELLE ULTIME TRE GIORNATE

Ecco dunque un breve riepilogo del calendario delle 4 contendenti al quinto posto. Domenica come tutti sanno il Benevento è di scena a Cerignola, sul campo cioè dell'unica rivale dell'Avellino alla corsa verso la serie B diretta. Nella stessa giornata il Catania viaggerà alla volta di Cava de' Tirreni, il Picerno ospiterà il Latina del neo tecnico Bruno, mentre il Potenza riceverà la Casertana al Viviani. Pronostici vietati, per tutti.

Alla 37a giornata, vigilia di Pasqua, Catania e Picerno rimarranno al palo (avrebbero dovuto affrontare rispettivamente Taranto e Turris), mentre il Benevento ospiterà il Trapani al Vigorito e il Potenza sarà di scena a Latina.

Ultima giornata sabato 26 aprile. Il Benevento chiude sul campo del Giugliano, mentre il Picerno ospita il Foggia e Potenza e Catania si sfideranno nello scontro diretto.