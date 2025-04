Dipendenza da smartphone e adescamento online, carabinieri incontrano studenti L'iniziativa del comandante della Compagnia di Benevento con studenti di Pietrelcina e Pesco Sannita

Un tour nelle scuole medie dell’Istituto Comprensivo Statale San Pio a Pietrelcina, Pago Veiano e Pesco Sannita per parlare direttamente ai ragazzi di legalità, educazione digitale e prevenzione. È l’iniziativa portata avanti dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Benevento, Maggiore Emanuele Grio che, insieme ai Comandanti di Stazione di Pietrelcina, luogotenente Enrico Maurizio Vernillo e di Pesco Sannita con il maresciallo Orazio Nardone, ha incontrato gli studenti per una serie di lezioni dedicate alle sfide dell’adolescenza.

L’iniziativa si inserisce nel programma di educazione alla legalità promosso dall’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alle Istituzioni e renderli consapevoli dei rischi legati a comportamenti illeciti o pericolosi, dentro e fuori la rete.

Diversi i temi affrontati durante gli incontri: dalla dipendenza da smartphone, fino al fenomeno dell’adescamento online, passando per le dipendenze comportamentali e da sostanze, la violenza tra giovani e il bullismo, sia in forma fisica che digitale.

Ampio spazio è stato dedicato all’educazione ai social network, con un richiamo al rispetto delle regole, della privacy e della dignità altrui, in un’epoca in cui ogni gesto può diventare pubblico in pochi secondi.

Gli studenti hanno seguito con attenzione, intervenendo con domande, curiosità e racconti personali, segno di quanto questi argomenti siano attuali e sentiti. I docenti, che hanno affiancato il percorso, hanno sottolineato l’importanza di queste iniziative per integrare la formazione scolastica con esperienze concrete di cittadinanza attiva.

"È fondamentale che i ragazzi comprendano fin da subito quali siano i rischi e le conseguenze di comportamenti violenti e poco inclini al rispetto delle regole. La prevenzione passa soprattutto dall’ascolto e dal dialogo e la scuola è il luogo ideale per costruire, insieme anche e soprattutto con le famiglie, una cultura della legalità".

Un messaggio chiaro, che ha lasciato il segno tra i banchi delle scuole sannite, a testimonianza di un impegno concreto dell’Arma dei Carabinieri al fianco delle giovani generazioni.