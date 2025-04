A Benevento si presenta la III edizione di "Pedalando sulle colline beneventane" Tappa finale del festival dell'Appia sabato 26 e domenica 27 aprile

Una ricca due giorni (sabato 26 e domenica 27 aprile) con cui il sodalizio intende accendere l’attenzione di istituzioni, associazioni e operatori sull’importante risorsa del cicloturismo

La bici e le ciclovie negli ultimi anni hanno guadagnato grande popolarità in termini di turismo lento. Un appeal legato soprattutto all’impatto positivo in termini ambientali ma anche per i contesti naturali e il patrimonio dei piccoli borghi che costituiscono lo scenario in cui vanno ad incastonarsi questi percorsi da compiere in sella.

Nel solco di questo crescente interesse l’associazione ‘Traiano Velo Club’ organizza la terza edizione di ‘Pedalando sulle colline beneventana, in programma nel week end sabato 26 e domenica 27 aprile. L’evento si avvale della collaborazione del Comune di Benevento, della Provincia di Benevento e dei Comuni di Apice, Calvi e San Giorgio del Sannio e degli Istituti scolastici superiori della città. Il programma della ricca due giorni sarà presentato nel corso della conferenza organizzata per venerdì 9 aprile, alle ore 10.30, nella cornice della Sala Vergineo.

Il tema scelto per la manifestazione di quest’anno è la Via Appia Antica, recentemente riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Questo prestigioso riconoscimento sottolinea l’importanza storica e culturale della "Regina Viarum", che per secoli ha rappresentato un asse strategico di connessione tra Roma e il Sud Italia e con l’Oriente. La manifestazione si propone di valorizzare non solo l’aspetto sportivo dell’evento, ma anche il patrimonio storico e culturale di questo antico tracciato viario, che continua a testimoniare l’ingegno e la visione strategica dell’antica Roma.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con l’associazione ‘Appia Week’ di Roma, che, in contemporanea promuoverà il ‘Festival della Via Appia’, iniziativa nazionale dedicata alla valorizzazione delle risorse culturali, paesaggistiche e storiche lungo la Via Appia e la Via Appia Traiana. Attraverso queste attività, l’associazione intende sensibilizzare gli operatori e l’intera comunità sull'importanza della tutela e della promozione di questi luoghi, che rappresentano un autentico tesoro del nostro patrimonio e potrebbero costituire elementi importanti su cui fondare una programmazione importante di sviluppo turistico sostenibile.

Nell’ambito dell’evento approderanno in città i ciclisti provenienti da Roma percorrendo il tragitto dell’antica Via Appia.

All’incontro, che sarà moderato dal giornalista Sandro Tacinelli, parteciperanno il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il presidente della Provincia, Nino Lombardi, e gli assessori al Comune di Benevento, Antonella Tartaglia Polcini (Cultura) e Attilio Cappa (Turismo). Prevista la partecipazione di sindaci: Giuseppe Ricci (San Giorgio del Sannio), Angelo Pepe (Apice) e Armando Rocco (Calvi) con cui ci sarà anche l’assessore allo Sport (Antonio Ucci). Per il mondo dell’associazionismo ci saranno: Lorenzo Piombo (console Touring Club Benevento), Nicola Leone (presidente Traiano Velo Club), Alfonso Cassella (coordinatore MTB South Experience), Carmine Papa (coordinatore Appia Week), Paola Guarino (Preside dell'istituto Le Streghe), Emilio Stanziale (presidente associazione Camminando camminando), Enrico Pellino (presidente regionale CSI), Emiliano Ambrosino (coordinatore Arena Sportiva).