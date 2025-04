Viabilità inadeguata: il Pd all'attacco dell'amministrazione Dalla direzione cittadina del partito democratico la riflessione di Paolo Caggiano

"Una città come Benevento, conosciuta un po' ovunque per le sue ricchezze storiche e monumentali, si ritroverà tra qualche tempo ad essere famosa per ben altro. Ebbene sì della famosa Via Appia, di epoca romana, rischia di rimanere un lontano ricordo, a causa di una viabilità inadeguata".

Così Paolo Alberto Caggiano, dalla direzione cittadina del PD. "Non c'è un tratto di arteria cittadina degno di essere definita tale, ci si imbatte

in sinistri stradali ed in code interminabili, a qualunque ora, con un piano traffico oggetto di modifiche continue. Segnaletiche assenti, illuminazioni insufficienti, soprattutto per le strade delle contrade ed immediatamente vicine al centro; imbottigliamenti nella zona Duomo anche per l’impianto semaforico su Via del Pomerio dove si potrebbe adottare un rimedio al traffico veicolare.

Ormai la più famosa delle strade, Via Mustilli, è diventata scenario di zig-zag tra autobus, autoveicoli e pedoni che si scansano a vicenda pur di non creare gravi danni. Eppure va riconosciuto il forte impegno dell'Amministrazione, nel lavoro di ammodernamento di Piazzale

Catapano, con l’installazione di palizzate per delimitare percorsi pedonali e restringere gli spazi di manovra per gli autobus. In aggiunta, la presenza di tre pensiline che, date le dimensioni, potrebbero al massimo riparare una sessantina di persone. Non possiamo, a questo punto, che “complimentarci” con l’Amministrazione …. Nessuno avrebbe potuto fare meglio! ".